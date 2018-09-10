За четыре дня «Веном» собрал 965 млн рублей в российском прокате

В нашей стране любят фантастику от Marvel и «Веном» подтверждение этого.

Художественный фильм, точнее фантастический боевик, вышедший на российский прокат 4 октября, в главной роли которого снялся голливудский актер Том Харди, занял первую строчку российского кинопроката и за первые четыре дня собрал в кассу создателей фильма порядка одного миллиарда рублей.

Веном - главный противник Человека-паука, так, по крайней мере, выглядит сюжет в комиксах Marvel. Главный герой - Эдди Брок, в которого, по сюжету фильма, вселяется некое существо-монстр, которое манипулирует Эдди и которое наделило его сверхуникальными способностями. Что было дальше? - Никаких спойлеров не будет.

Вторую строчку российского кинопроката занимает картина «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым в главной роли.

ТОП 3 российского кинопроката на данный момент замыкает «Звезда родилась» с Леди Гагой. Певица сыграла роль начинающей исполнительницы Элли.