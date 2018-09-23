В аэропортах Москвы 20 рейсов были задержаны и отменены

Сегодня, 21:42 \\ Общество

Об этом информирует сервис “Яндекс.Расписание”. 

 В трех московских аэропортах происходят массовые задержки и отмены рейсов. 

Так, в Шереметьево уже задержались пять рейсов. Во Внуково два рейса нарушают расписание, один даже был отменен. В Домодедово задержались пять рейсов. 

Всего, по всем аэропортам Москвы за сутки задержались или отменилось около 20 рейсов по различным причинам. 

Так рейсу из Еревана в Москву пришлось экстренно приземлиться в Ставрополе. Один из пассажиров резко почувствовал ухудшение здоровья. Медики оперативно проверили состояние пассажира, а затем он был госпитализирован. Самолет вновь готов к взлету.

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Автор - Тереза Кёльн
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