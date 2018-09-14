Американские ученые признались, что целый год публиковали фейковые статьи в научные издания

По словам ученых, они провели эксперимент, который показал, что главное быть политкорректным. Также они показали, что идеологические установки стоят выше научных доводов.

В Америке журналистка и двое ученых решили провести социальный эксперимент. Они на протяжении года создавали околонаучные статьи на самые щепетильные и обсуждаемые темы на Западе, такие как феминизм, гендерное равенство и расовая эмансипация. Джеймс Линдси, Питер Богосян и Хелен Плакроуз использовали вымышленные имена при написании статей, ссылались на несуществующие источники и представлялись учреждениями, которых не существует. Таким образом они написали около 20 статей.

Все фейковые статьи писались на социологическую тематику с примесью науки. Были опубликованы статьи, в которых говорилось о том, что если мужчина при половом контакте представляет другую женщину, то это считается изнасилованием. В другой статье предлагалось дрессировать мужчин, как собак, чтобы избавить их от тяги к насилию. Следующая статья говорила о необходимости ввести “жирных” в весовую категорию в спортивные мероприятия, так как “жирное тело” является “полноценным”. Очередная статья предлагала надеть цепи на белых студентов и заставить их сидеть на полу, чтобы они осознали ощущения чернокожих во времена рабства.

Все статьи были откровенно абсурдными, в которых прослеживались радикальные идеи, прикрытые юмористической составляющей. Но несмотря на это, 7 работ были выпущены в известном медицинском издании, одну из работ феминистическое издание назвало лучшей.

Весь эксперимент длился год, и его создатели признались, что хотели показать, как легко можно выдать несуществующую информацию, главное быть максимально “политкорректным” и “политически предвзятым”. Американцы признали, что данная картина сильно расстраивает, так как люди предпочитают “удобную” информацию реальным научным исследованиям.

Теперь участники ждут, что такое откровение превратит их в изгоев в американской академической среде.

Тем временем в Омске опровергли информацию об аварии канализационной трубы, которая вызвала гейзер из кипятка.