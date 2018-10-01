7 из 19 медалей сборной РФ на EuroSkills 2018 было выиграно москвичами

Триумфальное выступление сборной России на состоявшемся в Будапеште чемпионате Европы по мастерству EuroSkills Budapest 2018 во многом связано с вкладом москвичей. Следует напомнить, что этот чемпионат проводится каждые два года для молодых людей возрастом до 25 лет. Об этом рассказывает IT-портал.

В рамках минувших соревнований сборная Российской Федерации завоевала 19 (9 золотых, 8 серебряных, 2 бронзовые) наград. Москвичи принесли команде 7 медалей от этого количества — 2 «золота», 4 «серебра» и 1 «бронзу». Интересно, что российской сборной впервые удалось обойти все сборные Старого света по медалям.

Убедительные выступления москвичей не являются случайностью. К примеру, сборная столицы РФ три года подряд побеждает на чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Отметим, что ранее руководитель Депобразования города Москвы Исаак Калина отмечал, что столичная система образования является одной из десяти лучших во всем мире.



