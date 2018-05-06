Заключённые Красноярского края снимут кино о встрече с декабристами

Сегодня, 16:38 \\ Общество

Стало известно о внесении посильного вклада в кинематограф от осуждённых за преступления различной степени тяжести.

Сообщается, что заключённые из Красноярского края начнут снимать фильм на территории Канской исправительной колонии. Так, в основе сюжета лежит встреча двух поколений - современности и исторических личностей, а именно декабристов. Для самих заключённых съёмочный процесс станет испытанием, ведь во время работы над кинолентой им предстоит осознать ошибки, которые когда-либо сделали.

Отмечается, что презентация проекта уже была. Согласно заявлению директора школы при колонии Валентины Карапчук, когда подросток погрузится в духовный мир своего лирического героя, предоставляется возможность первого опыта освоения поведенческих норм, которые определяются не преподавателями, а той ролью, которую ему предстоит сыграть.

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Автор - Татьяна Сазонова
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