МВД опровергло проверку телефонов и переписок в Telegram

Ранее от граждан поступали жалобы о том, что сотрудники полиции проверяют телефоны на наличие Telegram.

В Сети массово распространяется информация о том, что полицейские требуют от граждан представить им свои смартфоны, чтобы проверить на нем наличие Telegram и изучить историю чатов пользователей. По словам тех, кто с этим столкнулся, стражи порядка объясняют свои поступки тем, что данный мессенджер пользуются популярностью у нарушителей, торгующих наркотиками. И подобные действия помогают их выявить.

МВД опровергает данную информацию. В министерстве утверждают, что право неприкосновенности переписки и звонков обеспечивается конституцией. И предоставлять такие данные требуется только после решения суда.

В МВД рассказали, что если сотрудники полиции требуют предоставить данную информацию, то следует обратиться с жалобой в надзорные органы и соответствующее подразделение МВД.

Тем временем, в Жигулевске была арестована за выращивание конопли в лесу неподалеку. Как стало известно, женщина не имеет работы и значится на учете у нарколога.