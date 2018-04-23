МВД опровергло проверку телефонов и переписок в Telegram

Сегодня, 16:37 \\ Общество

Ранее от граждан поступали жалобы о том, что сотрудники полиции проверяют телефоны на наличие Telegram. 

 В Сети массово распространяется информация о том, что полицейские требуют от граждан представить им свои смартфоны, чтобы проверить на нем наличие Telegram и изучить историю чатов пользователей. По словам тех, кто с этим столкнулся, стражи порядка объясняют свои поступки тем, что данный мессенджер пользуются популярностью у нарушителей, торгующих наркотиками. И подобные действия помогают их выявить. 

МВД опровергает данную информацию. В министерстве утверждают, что право неприкосновенности переписки и звонков обеспечивается конституцией. И предоставлять такие данные требуется только после решения суда. 

В МВД рассказали, что если сотрудники полиции требуют предоставить данную информацию, то следует обратиться с жалобой в надзорные органы и соответствующее подразделение МВД. 

Тем временем, в Жигулевске была арестована за выращивание конопли в лесу неподалеку. Как стало известно, женщина не имеет работы и значится на учете у нарколога.

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Автор - Тереза Кёльн
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