Кадыров назвал новую песню Тимати будущим хитом

Новый трек рэпера о Грозном очень понравился Рамзану Кадырову, и он решил поделиться этим с общественностью.

Рамзан Кадыров опубликовал на своей странице ВКонтакте видео, где он катается на машине по ночному Грозному, попевая новому треку Тимати, посвященный этому городу.

Под видео Кадыров написал пост, призывающий остановить бодания, бессмысленные разговоры и взаимные упреки. Вместо этого, он призвал всех делиться хорошими новостями и “красиво” проживать свою жизнь. При этом, сам Кадыров рассказал, что у него очень хорошее настроение, которым он хочет поделиться с другими.

Кадыров отметил, что настроение ему поднял новый трек “Грозный” от давнего друга лидера Тимати. Он говорит, что новая песня его “брата” станет будущим хитом.

Первый раз рэпер исполнил песню на Дне города, который совпал с днем рождения правителя республики.

Тимати делится, что данный трек стал подарком для Кадырова. Помимо этого, исполнитель таким способом решил показать любовь и уважение к Грозному, и он искренне рад, что Кадыров смог по достоинству оценить его работу.

Ранее Кадыров прокомментировал победу Хабиба в бою с Макгрегором. Он сказал, что верил в его победу. Помимо этого, он назвал дагестанца художником, который превратил лицо Конора в картину, нарисованной масляными красками.