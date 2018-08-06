В регламент Госдумы могут ввести чтение молитв после заседаний

Такой ритуал могут прописать в регламенте нижней палате парламента. Депутаты будут читать молитвы до и после заседаний рабочих групп.

В Госдуме не исключают возможность включения в регламент коллективного чтения молитв до и после заседаний.

Об этом рассказала глава комитета по контролю и регламенту Ольга Севастьянова. Как стало известно, ранее на заседаниях межфракционной группы, которое проходило в тему защиты христианских ценностей, уже проводились массовые молитвы.

По словам Севастьяновой, такие вещи не были прописаны в регламенте из-за того, что ни у кого не возникало вопросов по этому поводу, да и не должно. Теперь над подобным нововведением задумаются в Госдуме.

Пользователи сети отнеслись к такой инициативе с иронией. Некоторое предполагают, что депутаты собираются “замаливать грехи”. Другая часть пользователей отнеслась к предложению с непониманием, они предложили ввести коллективное чтение корана и переход на духовную пищу.

Также в Госдуме отреагировали на предложение Рады лишить российских артистов их наград. В думе такое решение назвали проявлением русофобии, также там подчеркнули, что украинские власти ищут любой способ навредить России и ее гражданам.