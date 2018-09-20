В Саратове закрыли дело об экстремизме за частушки о судьях

Сегодня, 13:38 \\ Общество

Ещё одно уголовное производство было прекращено после смягчения 282 статьи.

На этот раз оправдали девушку в Саратове. Сообщается, что Наталья Ковалёва обвинялась в экстремизме после публикации на видеохостинге YouTube злостные частушки, которые были посвящены судьям. Согласно заявлению адвоката девушки, в Следственном комитете прекратили судебное расследование, так как поступила рекомендация от Верховного суда о более тщательном отношении к вопросу оценки степени опасности человеческих действий.

Также так и не был доказан факт разжигания ненависти или вражды данными видеозаписями. Тем не менее, на Наталью всё ещё заведены два дела - о клевете в отношении судьи и о неуважении к суду.

Ранее сообщалось, что в Красноярске было прекращено уголовное дело относительно жителя Красноярска, которому инкриминировали экстремистские действия из-за публикации мемов в социальной сети ВКонтакте.

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Автор - Татьяна Сазонова
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