В Кировской области археологи нашли древнее орудие, которому 7 тысяч лет

Осколок древнего орудия обнаружил сотрудник палеонтологического музея Илья Шумов. Камень был найден в районе Чепецка в Кировской области на берегу Вятки. Фрагмент Илья Шумов передал работникам музея.

Согласно выводам специалистов, которые они уже смогли сделать по первым результатам анализа и изучения находки, орудие, которому принадлежал этот небольшой осколок, действительно может быть очень древним. По данным археологов его возраст может достигать примерно 7 тысяч лет.

После изучения фрагемнта удалось установить, что он сделан из кремния. Специалисты определили, что перед ними кремниевый отщеп. Он мог быть изготовлен в эпоху неолита или даже позднее, в эпоху раннего металла порядка V-II тыс. лет до нашей эры. Осколок древнего каменного орудия передали в Кировский краеведческий музей, где он, вероятно, и будет храниться.

Эксперты отмечают, что территория, где был обнаружен фрагмент, представляет очень большой интерес для археологов. На ней неоднократно находили крайне значимые предметы, которые представляют собой очень большую историческую ценность. Так, недавно были обнаружены окаменелые останки предков динозавров, которые ранее не были известны науке.