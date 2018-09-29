В Воронеже горячую воду пустили в унитазы вместо батарей

Сегодня, 08:07 \\ Общество

В России отопительный сезон вновь начался с абсурдной ошибки.

Так, жителям Воронежа пустили горячую воду в унитазы вместо батарей. Местные жители отшучиваются, что в санузле можно было спокойно греться - горячая вода поступала при любом положении крана.

Не исключением стала подача холодной воды, а также опустошение бачка. Однако шутки шутками, а воронежцы всё же обратились к представителям управляющей компании для устранения неполадок. Отмечается, что в городе начали отапливать 21 процент жилых зданий от общего количества.

Тем временем в Костроме горячую воду подали куда нужно, однако местные жители не особо обрадовались её появлению. Причиной стало то, что из кранов текла грязная коричневая вода, которую костромичи уже успели назвать "горячим шоколадом".

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Автор - Татьяна Сазонова
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