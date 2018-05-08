Уральский исследователь нашел причастность сатанистов к убийству девушек на Уктусе

Сегодня, 22:09 \\ Общество

Уральский парапсихолог заметил и указал следствию на возможную причастность сатанистов к загадочному убийству двух девушек.  

  На горе Уктус в Екатеринбурге произошло загадочное убийство. В августе неизвестный напал на двух девушек. По записи видеокамеры было видно, что незнакомец сначала какое-то время беседовал с девушками, а позднее застрелил. Тела девушек были растерзаны, у них были травмы головы и позвоночника. Одна девушка погибла на месте, вторая через пару дней в больнице. 

Так как данное дело окружено тайнами и загадками, к делу подключился исследователь и парапсихолог Валентин Дегтерев.  

Исследователь утверждает, что такую жестокую расправу могли совершить сатанисты. Специалист утверждает, что последователи темных культов собираются на этой горе еще с 80-х годов. Помимо этого, на горе не раз находили убитых кошек и собак. 

Также, по словам парапсихолога, 5 октября при просмотре онлайн трансляции с горы, ему удалось заметить, как группа людей в светлых балахонах, держа в руках факелы, поднимались по горе. 

Уральский исследователь еще сильнее убедился в своей теории, когда узнал, что одна из погибших девушек поделилась в соцсетях, что незадолго до убийства она убегала от “призрака” на этой горе. 

Полицейским предстоит проверить и эту теорию. 

Тем временем в Германии начались работы по осушению озера. Данная операция начата из-за того, что возобновлено расследование по поиску женщины, пропавшей в 1993 году. Полицейские предполагают найти на дне тело погибшей и орудие преступления.

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Автор - Тереза Кёльн
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