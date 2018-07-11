Лукашенко обеспокоен “вымиранием мужиков” в Белоруссии

Сегодня, 18:08 \\ Общество

Президент признается, что позволяет себе довольно резкие высказывания. Также он делится, что эта ситуация глубоко его задевает. 

 Президент Белоруссии Александр Лукашенко всерьез обеспокоен тем, что молодые парни в большинстве случаев пользуется отсрочкой от воинской службы. Он отмечает, что каждый берет отсрочку от армии по разным причинам, кто-то по здоровью, кто-то по семейным обстоятельствам. Лукашенко считает, что государство само дает возможность избежать службы, и это “не нормально”. 

Президент заявляет, что около 80% парней при начале военных действий просто не смогут защитить свою семью, не говоря уже и о родине, так как они не имеют даже базового уровня владения оружием. 

Лукашенко говорит, что такая ситуация является “вымиранием мужиков”, что очень глубоко его задевает, даже не как правителя, а как мужчину. 

Напоминаем, что ранее в Белоруссии отменили запрет на продажу алкоголя ночью. Лукашенко назвал это решение “безмозглым” и отменил его спустя сутки после старта.

Поделиться новостью:
Автор - Тереза Кёльн
Главное за неделю

Насколько полезны могут быть лайф-коучи? Яна Ганник о злободневном феномене

Первые послесоветские годы были насыщены постепенным появлением в нашей жизни понятий, доселе неизвестных и связанных со сферами деятельности, в Советском Союзе отсутствовавшими – в частности, с...

Семь человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Тверью

 Как стало известно, транспорт лоб в лоб столкнулся с маршруткой, в которой также...

«Неужели он следующий»: На похоронах у Карцева Пугачева сообщила о болезни Жванецкого

 Примадонна и ее муж Максим Галкин пришли на похороны артиста Романа Карцева ненадолго....

Юлия Пересильд показала подросших дочерей от Алексея Учителя

 Лишь год назад актриса Юлия Пересильд призналась, что отцом двух ее дочерей является...

В Париже состоялась церемония прощания с Шарлем Азнавуром

 Прощание с певцом из Франции Шарлем Азнавуром, который умер в 94 года началась 5 октября...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ