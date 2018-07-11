Лукашенко обеспокоен “вымиранием мужиков” в Белоруссии

Президент признается, что позволяет себе довольно резкие высказывания. Также он делится, что эта ситуация глубоко его задевает.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко всерьез обеспокоен тем, что молодые парни в большинстве случаев пользуется отсрочкой от воинской службы. Он отмечает, что каждый берет отсрочку от армии по разным причинам, кто-то по здоровью, кто-то по семейным обстоятельствам. Лукашенко считает, что государство само дает возможность избежать службы, и это “не нормально”.

Президент заявляет, что около 80% парней при начале военных действий просто не смогут защитить свою семью, не говоря уже и о родине, так как они не имеют даже базового уровня владения оружием.

Лукашенко говорит, что такая ситуация является “вымиранием мужиков”, что очень глубоко его задевает, даже не как правителя, а как мужчину.

Напоминаем, что ранее в Белоруссии отменили запрет на продажу алкоголя ночью. Лукашенко назвал это решение “безмозглым” и отменил его спустя сутки после старта.