“Нет денег”: украинские спортсмены могут не попасть на Универсиаду

Президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин рассказал, что получил от Студенческого союза Украины письмо, в котором они рассказали о сложностях экономической ситуации.

Украинские спортсмены могут лишиться участия на Универсиаде текущего года не из-за политических причин, а из-за финансовых.

Матицын заявляет, что совместно с комитетом Универсиады они готовы оказать финансовую поддержку украинской команде составом не более 50 человек.

Пока что украинская сторона не может дать точного ответа относительно своего участия. Комитет будет ожидать ответ до 1 ноября текущего года.

Напоминаем, что Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года.

Тем временем в Красноярске уже начали изымать контрабанду с символикой мероприятия.

Недавно полицейские обнаружили в одном из магазине города шоколад с изображением символа Универсиады. Он был изготовлен местным предпринимателем, но как отмечает комитет, между ними не было никаких соглашений. Поэтому всю партию пришлось арестовать. На данный момент ведется проверка.