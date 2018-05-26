Роскомнадзор выявил нарушения обработки персональных данных у некоторых компаний

Страховые и финансовые компании нарушали требования законодательства относительно персональных данных.

Роскомнадзор провел ряд проверок среди страховых и финансово-кредитных организаций. Были выявлены нарушения правил обработки персональных данных.

Так, некоторые компании имели типовые формы документов, составленные с нарушением законов. Операторы не проводили обязательного информирования при изменении сведений. Также, отдельные компании не ликвидировали использованные данные, а собирали, не имея на это законных оснований.

Отмечается, что все компании-нарушители базировались в Центральном федеральном округе. Всем фирмам было постановлено избавиться от имеющихся нарушений.

Позднее будет проведена повторная проверка.

Напоминаем, что “ВКонтакте” рассказали, что имеют право без решения суда предоставлять информацию о IP-адресах, привязанных номерах телефонов и электронной почте, истории смены имени и истории блокировки профиля. Отмечается, что пользователей запрещено информировать о таких запросах.