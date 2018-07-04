В Иордании археологи нашли ценные статуи римских богов

Во время археологических работ в Джараше были обнаружены ценные и хорошо сохранившиеся скульптуры, которые изображают римских богов. Одна из них - Афродита. Фигура богини сохранилась почти полностью.

Археологи обнаружили уникальную находку. Это первый случай в истории, когда именно на территории Иордании ученые нашли Афродиту. В римской мифологии имя богини любви звучит, как Венера. Ее обнаружили в результате долгой и упорной работы, которая продолжалась около трех лет. Интересно, что всего обнаружено примерно 14 скульптур. Некоторые статуи обезглавлены, но это не уменьшает ценность и уникальность результата раскопок.

Все найденные фигуры выполнены в полный рост. Сейчас эксперты оценивают их возраст, проводя все необходимые анализы. Сообщается, что это не первая статуя древнего божества, которая найдена в Иордании. Еще одним открытием стала находка Зевса. Интересно, что именно этот бог Олимпа очень популярен в Джараше. Отмечается, что статуя будет представлена в музее Зевса, который является одной из самых главных достопримечательностей города. Ученые подчеркивают, что основная ценность этих скульптур заключается в их редкости и целостности. Это делает фигуры практически бесценными.