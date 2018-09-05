По водам Москвы будет курсировать новый общественный транспорт

Сегодня, 16:07 \\ Общество

Пассажиры смогут им воспользоваться в 2020 году. Однако правительство столицы пока не определилось с форматом. Пресс-служба транспортного департамента обратилась к москвичам через Twitter с просьбой предлагать свои идеи.

 Водный общественный транспорт планируют пустить от Киевского вокзала до улицы Нижние Мневники. Горожане получат возможность по водам Москва-реки добраться до семи остановок. Маршрут охватит три транспортных круга, деловой квартал "Сити", парки и упомянутый выше вокзал. Власти отметили, что все водные причалы расположены неподалеку от автобусных остановок, МЦК и станций метро - можно быстро дойти пешком.

Правительство Москвы предполагает, что общественные речные суда смогут одновременно вместить до ста пассажиров. За час новый вид транспорта будут перевозить около 1,5 тысячи человек. Полный круг по 10-километровому маршруту займет около 104 минут. Новые транспортные средства будут принимать карты "Тройка". А стоимость проезда соизмерима с прочими городскими тарифами.

Обладателям собственных предложений по улучшению водного транспорта стоит отправлять их на электронный ящик pressdt@mos.ru. Сотрудники департамента отберут лучшие идеи и озвучат их главе ведомства Максиму Ликсутову.

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Автор - Александр Лубяной
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