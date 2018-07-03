В Великобритании будут наказывать родителей, которые запрещают сыновьям носить юбки

Сегодня, 15:50 \\ Общество

Школы будут информировать службы, если родители запрещают детям выражать свой гендер, отличные от биологического пола. 

 В Великобритании городской совет Брайтон-энд-Хов рекомендации для учебных заведений. 

Теперь сотрудникам школ нужно обращать внимание на поведение родителей учеников. 

Таким образом, если родители отказывают своим сыновьям носить юбки и прочие атрибуты женской одежды, сотрудники должны сообщить об этом в социальные службы. Также, если родители не дают ребенку сменить имя.  

Данная мера была создана из-за нежелания родителей принимать гендерную принадлежность ребенка, если она не соответствует его биологическому полу. Многие опекуны могут даже с негативом относиться к подобным изменениям, что крайне негативно влияет на состояние детей. 

Теперь, если ситуация действительно вызывает опасения, преподаватели должны обо всех подобных случаях сообщать в социальную службу. Если ситуация принимает совсем опасный поворот, то к органам опеки или полиции. Наказание родителям будут выносить соответствующие службы. 

Напоминаем, что в Великобритании запустили автобусы с особыми фильтрами, которые во время поездки очищают воздух.

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Автор - Тереза Кёльн
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