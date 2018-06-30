Житель США 30 лет подпирал дверь метеоритом за 100 тысяч долларов

Американец, проживающий в городе Гранд-Рапидс, несколько десятилетий подпирад дверь булыжником, который оказался осколком метеорита. Его стоимость эксперты оценили в 100 тысяч долларов.

В штате Мичиган США фермер Дэвид Мазурек 30 подпирал дверь сарая метеоритом. Мужчина знал, что камень является космическим объектом. Его происхождение открыл фермеру прежний хозяин участка, который в 1988 году стал свидетелем падения метеорита, после чего вытащил из образовавшегося на земле кратера булыжник. Мужчина взял его с собой после переезда в Гранд-Рапидс, но не задумывался о том, сколько он может стоить. Однако недавно он увидел сюжет о дороговизне космических объектов, после чего решил отнести свой на оценку. Выяснилось, что подпорка для сарая стоит 100 тысяч долларов.

Профессор геологии из Центрального Мичиганского университета, которая изучала осколок, назвала его одним из самых ценных, которые только попадались ей на глаза. Его масса составила 10 кг. Булыжником всерьез заинтересовались в Смитсоновском институте. Они готовы отдать за образец его стоимость, чтобы приобрести его в свою коллекцию.

В настоящее время изучение уникального камня продолжается. Мазурек намерен продать метеорит. Часть вырученной суммы он хочет отдать университету, который помог ему оценить его собственность.