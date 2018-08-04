Московский салон красоты удивил незаурядным маникюром, нарисовав лица Хабиба и Конора

Московские мастера в салоне красоты сделали маникюр в виде бойцов UFC. Поклонники были не рады данному творчеству.

Накануне самого долгожданного боя в UFC, Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором, который состоится 6 октября в Лас-Вегасе, российские бизнесмены, блогеры, реперы и многие другие стараются изо всех сил «словить хайп» на данную тематику. Тем не менее, мастера маникюрного салона в Москве удивили, дав волю своей фантазии и креативу в маникюр, слепив из полимерной глины тельца бойцов и нарисовав их лица на ногтях, впоследствии превратили маникюр в куклы. С этим маникюром они решили провести бой на крошечном ринге. В комментариях под постом бушевали дебаты кто же победит. Короткий бой против Конора закончился победой Хабиба.

Несмотря на столь необычное изображение двух суровых бойцов, поклонники UFC и любители маникюра единодушно возразили, что данное стилистическое решение было весьма неудачным. «Что за жесть», - пишет один из подисчиков. К слову, данный московский салон славится своим незаурядным подходом в оформлении маникюра, за что мастера были не раз раскритикованы.