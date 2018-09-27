Скончалась всемирно известная певица Монтсеррат Кабалье

Звезда испанской оперы преставилась в возрасте 85 лет. Такую новость узнало издание El Espanol.

О смерти всемирно известной певицы 6 октября рассказали источники в больнице. В конце августа Монтсеррат Кабалье госпитализировали в Барселоне. Врачи клиники Sant Pau диагностировали у неё опасное заболевание мочевого пузыря.

В сентябре родственники оперной исполнительницы заявили об улучшениях. Племянница сообщила СМИ, что Монтсеррат Кабалье уверенно идет на поправку и готовится к выписке. Видимо организм знаменитости не смог побороть недуг. По какой именно причине скончалась певица, медики предпочли не распространяться. El Espanol отмечает, что Монтсеррат Кабалье планируют похоронить в полдень 8 октября.

Напомним, певица приобрела всемирную славу в 1965 году. В 2018 году она посетила Москву в рамках юбилейных гастролей. Монтсеррат Кабалье отмечала, что чувствует себя полной сил и готовится к новым творческим свершениям.