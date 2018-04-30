Подведены итоги всероссийского конкурса «Учитель года-2018», в котором победителем стал Алихан Динаев

Всероссийский конкурс «Учитель года-2018» выиграл педагог Алихан Динаев, который ведет обществознание и право в школе №1 с математическим уклоном в городе Грозном. Церемония награждения состоялась в Государственном Кремлевском дворце.

Основной наградой стала статуэтка пеликана из хрусталя. Ее вручение досталось Ольге Васильевой, которая является министром просвещения РФ, а также ректору МГУ Виктору Садовничий.

3 октября подвели итоги второго очного тура федерального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России-2018». Призовые места заняли Алихан Динаев, который представляет город Грозный, Игнат Игнатов из столицы России, Илья Казанов из города Пскова и еще несколько человек их Химок и Брянской области.

Данный всероссийский конкурс взял свое начало в 1990-ом году. В этом году учителя приезжали из 85-ти регионов страны. Финальная часть конкурса и вручение наград победителям традиционно назначена на 5-е октября в День учителя.

Ранее в Москве прошло награждение лучших педагогов столицы. Многие получили знаки заслуженных учителей, а также звание почетных работников.