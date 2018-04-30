Подведены итоги всероссийского конкурса «Учитель года-2018», в котором победителем стал Алихан Динаев

Сегодня, 22:56 \\ Общество

Всероссийский конкурс «Учитель года-2018» выиграл педагог Алихан Динаев, который ведет обществознание и право в школе №1 с математическим уклоном в городе Грозном. Церемония награждения состоялась в Государственном Кремлевском дворце.

 Основной наградой стала статуэтка пеликана из хрусталя. Ее вручение досталось Ольге Васильевой, которая является министром просвещения РФ, а также ректору МГУ Виктору Садовничий.

3 октября подвели итоги второго очного тура федерального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России-2018». Призовые места заняли Алихан Динаев, который представляет город Грозный, Игнат Игнатов из столицы России, Илья Казанов из города Пскова и еще несколько человек их Химок и Брянской области.

Данный всероссийский конкурс взял свое начало в 1990-ом году. В этом году учителя приезжали из 85-ти регионов страны. Финальная часть конкурса и вручение наград победителям традиционно назначена на 5-е октября в День учителя.

Ранее в Москве прошло награждение лучших педагогов столицы. Многие получили знаки заслуженных учителей, а также звание почетных работников.

Поделиться новостью:
Автор - Дарья Андросова
Главное за неделю

Насколько полезны могут быть лайф-коучи? Яна Ганник о злободневном феномене

Первые послесоветские годы были насыщены постепенным появлением в нашей жизни понятий, доселе неизвестных и связанных со сферами деятельности, в Советском Союзе отсутствовавшими – в частности, с...

Семь человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Тверью

 Как стало известно, транспорт лоб в лоб столкнулся с маршруткой, в которой также...

«Неужели он следующий»: На похоронах у Карцева Пугачева сообщила о болезни Жванецкого

 Примадонна и ее муж Максим Галкин пришли на похороны артиста Романа Карцева ненадолго....

Юлия Пересильд показала подросших дочерей от Алексея Учителя

 Лишь год назад актриса Юлия Пересильд призналась, что отцом двух ее дочерей является...

Семен Слепаков выложил в Сеть клип про Руслана Боширова и Александра Петрова

 Исполнитель юмористических композиций Семен Слепаков выложил в сеть клип, в котором...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ