В Швеции 8-летняя девочка нашла в озере древний меч довикинговской эпохи

Сегодня, 18:41 \\ Общество

Девочка по имени Сага Ванечек отдыхала вместе со своими родителями у озера Видерстерн в Швеции. Сначала ей показалось, что со дна водоема она подняла палку, однако потом она увидела заточенное острие и ручку.

 Маленькая девочка не сразу поняла, что ей удалось найти. Когда она поняла, что нашла меч, то сразу же подняла его в верх и закричала. «Я нашла меч», - крикнула девочка и обратилась в своему отцу. Ее папа не сразу поверил словам и решил, что та шутит.

 Однако, когда тот увидел меч – сомнения отпали. Находку показали экспертам, они были очень заинтересованы. Оказалось, что древний меч мог быть сделан еще в довикинговскую эпоху. Предполагается, что находке порядка 1 500 лет. Меч довикинговской эпохи вызвала бурный интерес у археологов. Озеро, где была совершена находка, решили исследовать.

На дня озера нашли еще и брошь. Теперь эксперты считают, что в далекие времена на месте водоема проводились обряды жертвоприношения. В Швеции находка маленькой девочки крайне удивила местных жителей. Теперь они шутят, что та стала королевой страны, так как меч «пришел» именно в ее руки.

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Автор - Анна Пушкина
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