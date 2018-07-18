На 95-м году жизни скончался кинооператор Рафиков, снимавший Гагарина и Терешкову

Махмуд Рафиков умер 4 октября. Об этом сообщили на сайте Союза кинематографистов России.

Кинооператор Рафиков умер на 95-м году жизни. Причины его смерти пока что не сообщаются. Вполне вероятно, что Рафиков скончался из-за возрастных болезней, ведь ему было 94 года.

Махмуд Рафиков родился в 1924 году в Уфе. Во время войны он сначала работал сварщиком. В 1951 году Рафиков получил образование во ВГИКе, затем стал работать на «Моснаучфильм». Кинооператор снимал фильмы, которые находились под грифом секретности. Эти работы могли увидеть лишь узкие круги зрителей. После окончания срока о неразглашении Рафиков рассказал, что в период 1954-1960 годов он занимался съемками ядерного оружия, за это время он снял около 40 взрывов.

Кинооператор снимал возращение космонавта Юрия Гагарина. Помимо этого, Рафиков часто рисковал здоровьем, снимая испытания термоядерных бомб, баллистических ракет и атомных подлодок. Кинооператор, снимавший Гагарина, также снимал Терешкову и Леонова. Рафиков часто занимался съемками по заданиям от Курчатова и Королева.

Кинооператор снимал не только документалистику и секретные фильмы. Рафиков также снял несколько художественных кинокартин для детей. Труд кинооператора был оценен рядом наград и премий. Рафиков снимал одни из самых значимых событий XX века, поэтому его работы высоко ценились и сам он был уважаемым человеком.