Специалисты провели инициативный опрос, который показал знания о сталинских репрессиях

Специалисты из социологического исследования ВЦИОМ провели опрос, в результате которого выяснилось, что каждый пятый человек в России не имеет даже представления о репрессиях Сталина. Из молодежи каждый второй живет в неведении о данном периоде. Все показатели отправлены в Москву.

Исследования также показали, что 19% граждан первый раз услышали о сталинских репрессиях, в люди от 18 до 24 лет подняли данный показатель до 47%.

80% всего населения страны не только слышали , но и знают о периоде сталинских репрессий. Жители страны в возрасте от 60 лет больше информированы о таком периоде — 89%.

Примерно, третья часть опрошенных людей сообщила, что в их семьях были родственники, которые подверглись данным репрессиям. А 91% благодаря такой информации узнали о сталинских репрессиях.

Инициативный опрос проводился 14 сентября, в нем приняли участие свыше 1600 граждан.

Ранее проводился опрос, который показал, что большинство россиян довольно плохо знают законы РФ. 70% сразу признались, что не смогут ответить на вопросы, связанные с законами. Также 67% рассказали о малых знаниях своих знакомых.