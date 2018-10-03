В Париже состоялась церемония прощания с Шарлем Азнавуром

Сегодня, 12:55 \\ Общество

Прощание с певцом из Франции Шарлем Азнавуром, который умер в 94 года началась 5 октября в Париже. Центральные СМИ Франции уже начали вести прямую трансляцию.

 Мероприятие состоялось в Доме Инвалидов. На нем собрались самые близкие люди исполнителя, различные знакомые и известные миру люди. Также церемонию прощания посетили Эммануэль Макрон, который является французским президентом, Армен Саркисян — президент Армении и премьер-министр Никол Пашинян.

В честь Шарля Азнавура прозвучат гимны Франции и Армении, после которых свои слова скажут президенты своих стран, а также премьер-министр Пашинян.

Представители не только правительства явились проститься с великим человеком, также церемонию посетили люди из мира кино и театров. Например, актеры Жан-Поль Бельмондо, Шарль Жерар выразили свои соболезнования. Французские певцы тоже почтили память Азнавура.

6 октября состоится подобное мероприятие в честь исполнителя в Елисейском дворце. Семья же Азнавура не одобрила такую церемонию, но в итоге согласились.

Шарль Азнавур был французским певцом, композитором, актером и писателем Армении. Около 1300 композиций записал данный исполнитель, также более 60-и ролей сыграно в фильмах. В 94 года он скончался от сердечной и дыхательной недостаточности.

Ранее в Армении приняли решение объявить 6 октября днем траура в честь Шарля Азнавура.

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Автор - Дарья Андросова
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