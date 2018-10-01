Нобелевскую премию мира получили Денис Муквеге и бывшая пленница террористов Надя Мурад

Награду они получили за усилия, приложенные для прекращения сексуального насилия в вооруженных конфликтах. В этому году сумма Нобелевской премии мира составляет 9 миллионов шведских крон (примерно 1,1 миллион долларов США).

Денис Муквеге получил премию за то, что он оказывал помощь женщинам, которые стали жертвами групповых изнасилованний. Подобный метод насилия часто практиковалась во время конфликта в Киву (Демократическая Республика Конго). Муквеге признали крупнейшим специалистом современности в области лечения гинекологических травм.

Надя Мурад получила Нобелевскую премию за то, что она доносила миру информацию об ужасном положении женщин, которые находятся на подконтрольной ИГ* территории. Бывшая пленница террористов стала активисткой и активно продвигает информацию о насилии в плену обществу всего мира.

Денис Муквеге и Надя Мурад были удостоены Нобелевской премии мира за то, что они внесли большой вклад в развитие и обсуждение вопроса с насилием во время военных конфликтов. Благодаря этим людям тема изнасилований на войне стала более обсуждаемой, что приближает проблему к всемирному осуждению и решению.