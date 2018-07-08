В Ульяновске проходит конкурс по творчеству А.С. Пушкина

В Ульяновске начался творческий конкурс, в котором примут участие люди, создающие короткие ролики, визуализирующие биографию и создания Александра Сергеевича Пушкина. Записаться и стать участником конкурса возможно до 25 октября.

В данном конкурсе всего несколько номинаций: небольшой фильм по одной из книг писателя, небольшое количество слайдов с иллюстрациями, какими-либо рисунками, записями и фотографиями, а также небольшие мультфильмы по работам А.С. Пушкина.

Главной целью данного проекта является увеличение аудитории, которая будет интересоваться произведениями Пушкина и другой классической литературой. Школьники начиная с 5-го по 11-й класс смогут принять участие в конкурсе. Некоторые студенты тоже смогут оставить свою заявку.

Ранее молодые фотографы из Центра дополнительного образования получили свои почетные медали, которые заслужили в конкурсе «Технопарк юных — 2018».