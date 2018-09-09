Четверть пользователей приложений для знакомств используют его в туалете – опрос

Из-за стремительно возрастающей популярности приложений для знакомств британские исследователи решили проверить, когда и почему пользователи решают начать диалог.

Аналитики из приложения для знакомств Once вместе с коллегами из YouGov провели исследование, изучив, как люди действительно к ним относятся. Опрос более двух тысяч совершеннолетних пользователей приложений для знакомств в Британии показал, что 30 процентов мужчин заводят переписки с новыми людьми в туалете, в то время как всего лишь 18 процентов женщин занимаются подобным.

Несмотря на то, что четверть британцев используют приложение из-за скуки в туалете, им также нравится знакомиться с людьми во время путешествий по разным странам. Менее популярные позиции включали в себя работу, спортзал и даже свадьбы. Жан Мейер, исполнительный директор компании Once, заявил, что британцы слишком разбалованы и стали чрезвычайно придирчивыми к потенциальным партнёрам, их невероятно трудно впечатлить. «Мы тратим слишком много времени на приложения для знакомств, однако совершенно не желаем давать людям шанс», - говорит Мейер и отмечает, что пользователям бывает недостаточно 10 секунд, чтобы определить, сможет человек стать любовью всей жизни и потенциальным партнёром.