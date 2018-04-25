В США начали тестировать систему сообщений о ЧП через мобильный телефон

В Америке начали тестировать систему, которая сообщает о ЧП с помощью сообщения в мобильном телефоне.

Практически всем гражданам было оправлено СМС об общенациональном тесте, в котором будут также оповещать и при каких-либо происшествиях.

Абонентам пришел текст, который сопровождался сильным звуком. В нем были следующие слова: «Это испытание Национальной беспроводной системы экстренного оповещения. Никаких действий предпринимать не нужно».

Федеральное агентство по ЧС в Америке сообщили, что в будущем информация о больших происшествиях будет распространяться таким образом.

Каждый человек также сможет отключить и отказаться от такой услуги. На данный момент каждый гражданин США будет подключен к участию в программе, независимо от оператора сотовой связи.

Ранее в Америке начали тестировать препарат на гражданах Грузии. В результате такого эксперимента погибло большое количество населения. Также ведомство уточняет, что зимой 2015 года умерших насчитывается около 24 человек, позже данное число увеличилось до 49 человек.