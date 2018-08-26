Костромичи обрекли воду в домах "горячим шоколадом"

Сегодня, 16:23 \\ Общество

В начале отопительного сезона россияне столкнулись с очередной проблемой, связанной с коммуникациями.

Так, в Костроме местные жители возмущаются из-за грязи, текущей вместе с водой из кранов в квартирах. Пострадавшие уже в отчаянии обрекли её "горячим шоколадом". При обращении в управляющую компанию представители заявляют, что проблема существует далеко не первый год.

Единственным решением данного вопроса является капитальный ремонт котельни, через которую проходит горячая вода и таким образом улучшить её качество. Альтернативой называют установку бойлеров в каждой квартире, что является довольно накладно для жильцов. Из бюджетных средств невозможно выделить финансирование, так как денег не хватит на все дома, которые нуждаются в этом.

Ранее сообщалось, что горячая вода, которая не соответствует санитарным нормам, поступают в жильё костромичей в течение 60 лет.

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Автор - Татьяна Сазонова
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