Сергей Жуков хочет осчастливить своих слушателей именными поздравлениями в день рождения

Сегодня, 17:45 \\ Общество

Несколько преданных фанатов могут быть поздравлены в свой день рождения лично солистом группы «Руки вверх!» Сергеем Жуковым.

Для этого артист проводит конкурс на своей странице в сети Instagram.

Популярный артист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков отмечает, что огромное количество слушателей всегда готово поддерживать его во всём. Солист решил выразить свою благодарность по-особенному, осчастливив нескольких из них. В Instagram он сообщил, что если человек хочет, чтобы его поздравили с днём рождения лично от артиста, то должен оставить под его постом комментарий, в котором расскажет историю о человеке, нуждающимся в поздравлении. Он также указал, что будет выбирать истории, связанные с близкими друзьями или семьёй, которые смогли осчастливить или совершить какой-то поступок для комментатора. Сергей Жуков обещает, что лично отберёт самые интересные истории и осчастливит победителей именными видео-поздравлениями, а также звонками от него. Победителей будет несколько, и ими могут оказаться только авторы самых ярких, интересных и подробных историй. Он также указал, что банальные комментарии про то, что человек слушает песни его группы с детства, не попадут в поле зрения.

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Автор - Siv Roy
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