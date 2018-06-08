Певица Слава сообщила поклонникам о своей депрессии

Всем известная певица Слава в сети Instagram начала откровенно вести беседу со своими поклонниками. В своем посту она рассказала о новых гастролях, которые приносят радость и удовольствие. Но в поездках она также безумно скучает по детям, которых не видит долгое время.

Под своей фотографией она также сообщила о депрессии, которая беспокоит ее последние несколько лет.

Она оставила подпись, в которой сказано, что последние годы ее беспокоит депрессия из-за всего, что происходит вокруг. Именно поэтому певица редко выходит из дома в свой выходной. Она также не знает сколько еще сможет находиться дома, морально ей тяжело. Поэтому новость о гастролях стала радостной.

В социальных сетях стали активно поддерживать звезду и писать различные приятные комментарии, которые должны обязательно порадовать Славу.

Ранее певица Слава сообщила о гонораре, который получает ее дочь за съемки в различных клипах. Звезду сразу обрадовала данная сумма и она не смогла отказать. Сейчас девушке уже 19 лет и она серьезно занялась данной карьерой. В детстве ей удавалось сниматься в детских сериалах.