Жюри выбрало триумфаторов столичного конкурса «Московская реставрация – 2018»

В этом году в столице РФ в восьмой раз организовали проведение конкурса «Московская реставрация». По словам замградоначальника Москвы Натальи Сергуниной, на конкурс было прислано 105 заявок по 47 объектам, а также 16 проектов от студентов. Такими сведениями поделилось РИАМО.

Как отметила госпожа Сергунина, за годы проведения конкурс «Московская реставрация» заслужил признание со стороны профессионалов. Всего же комиссия конкурса за последние годы оценила уже порядка 500 реставрационных проектов.

Добавим, что в среду (3 октября) жюри конкурса провело заседание, в рамках которого были оценены представленные для участия реставрационные проекты и выбраны победители. Церемония награждения привычно состоится в декабре. Уже традиционно отдельная премия подготовлена для лучшего студенческого проекта реставрации.











