«Неужели он следующий»: На похоронах у Карцева Пугачева сообщила о болезни Жванецкого

Примадонна и ее муж Максим Галкин пришли на похороны артиста Романа Карцева ненадолго. Пугачева выступила с речью, в ходе которой рассказала о состоянии не менее известного сатирика Михаила Жванецкого.

Алла Пугачева едва сдерживала слезы, когда говорила об умершем Романе Карцеве. На похоронах у артиста Примадонна появилась в черном траурном наряде, на ней было платье с поясом на талии и черная шляпа. Пугачева была очень подавлена, ей с трудом удавалось сохранять спокойствие и не предаваться эмоциям.

Алла Пугачева отметила, что у Романа Карцева было двое друзей – Виктор Ильченко и Михаил Жванецкий. Карцев и Ильченко скончались, Жванецкий еще жив. Пугачева сообщила, что 84-летний артист тяжело переживает утрату друга. Певица также рассказала о болезни Жванецкого, назвав его «тяжелобольным». По словам Примадонны, сатирик настолько разбит болезнями и скорбью по усопшему другу, что даже не может ничего говорить.

Поклонники Жванецкого встревожены словами Аллы Пугачевой. В Сети уже появились бурные обсуждения здоровья сатирика. «Неужели он следующий», - не могут поверить комментаторы. Многие согласились со словами Пугачевой о том, что человеку лучше аплодировать при жизни, чем только лишь единожды на его похоронах. Ранее уже сообщалось о церемонии прощания с Романом Карцевым. В каком сейчас состоянии находится Михаил Жванецкий – не уточняется.