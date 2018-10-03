В Красноярске было закрыто первое уголовное дело за картинки "ВКонтакте"

После принятия закона о частичной декриминализации статьи об экстремизме стало известно о продвижении судебных процессов по данному закону.

Сообщается, что в Красноярске было закрыто первое уголовное производство в отношении Андрея Безбородова. Так, мужчина якобы разжигал ненависть из-за размещения изображений с мемами в социальной сети "ВКонтакте". Согласно заявлению адвоката экс-подсудимого, активность вокруг картинок отсутствовала - из 166 друзей Безбородова ни один не поставил публикациям "мне нравится".

Именно поэтому не было влияния на поведение лиц, составляющих данную аудиторию. В итоге процесс был прекращён, а дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления. Андрея освободили из-под стражи, также вернув мобильный телефон, который являлся вещественным доказательством.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин ввёл постановление в Госдуму о смягчении наказания за лайки и репосты в социальных сетях. Теперь, если россиянин нарушит закон один раз в год, по отношению к нему будет применено административное наказание. В случае повторения неправомерного действия человек может попасть под уголовную статью