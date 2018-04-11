В Канаде хирург прооперировал плюшевого медведя

Стало известно о самом милом хирургическом вмешательстве.

Сообщается, что юный житель Канады попросил у врача прооперировать его плюшевого медведя. По словам самого специалиста Даниэля Макнили, когда он вёз мальчика на операцию, тот попросил врача помочь его другу. Несмотря на то, что подобное врач никогда не проводил, он согласился ради своего маленького пациента.

Так, операция проходила практически по-настоящему - на игрушечную мордочку медведя была надета кислородная маска, а доктор зашил порванную лапку плюшевого больного. После вмешательства мишка находился рядом с ребёнком и они вместе поправлялись. Сообщается, что мальчика пришлось госпитализировать из-за врождённой болезни - гидроцефалии.

На этот раз Макнили отремонтировал трубку, которая необходима для отвода жидкости, накапливаемой в головном мозге.