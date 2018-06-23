В кировском аэропорту объяснили ситуацию с инвалидами, которые якобы ползли по трапу

Сегодня, 11:45 \\ Общество

Стало известно об инциденте, связанном с людьми с ограниченными возможностями.

Так, в кировском аэропорту в центре скандала оказались два-инвалида-колясочника, которым сотрудники так и не помогли осуществить посадку. Согласно заявлению одного из очевидцев, мужчины якобы были вынуждены ползти по трапу, когда работники лишь забрали коляски у пассажиров.

Однако в пресс-службе учреждения объяснили, что путешественники приняли решение отказаться от посторонней помощи. Представители аэропорта отмечают, что сотрудники всегда помогают людям с ограниченными возможностями попасть на борт самолёта, однако некоторые из них чувствуют неловкость из-за этого.

Уточняется, что жалоб от участников произошедшего не поступало. Известно, что аэропорт Победилово является полностью оснащённым для потребностей инвалидов.

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Автор - Татьяна Сазонова
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