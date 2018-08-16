Роскачество нашло в продаже больной картофель

Кроме того, в импортном и отечественном продукте впервые оказался кадмий. О результатах исследований рассказала пресс-служба ведомства.

Сотрудники Роскачества приобрели для анализа картофель урожаев 2017 и 2018 годов, которую пустили в продажу на российских рынках и в магазинах. Эксперты проверили образцы по 181 показателю, учитывая время сбора и страну производителя. Прежде всего их интересовало наличие в товаре запрещенных пестицидов. Роскачество может успокоить граждан - в этом смысле весь картофель безопасен для употребления. Несколько иная картина обстоит с нитратами. Их нашли в раннем картофеле из Египта, а также ранних отечественных сортах с рынков.

Специалисты ведомства отмечают, что практически все образцы были больны. Клубни поразил фитофтороз, ризоктониоз, гниль, фомоз, обыкновенная и серебристая парша. Такие образцы были собраны как в крупных сетевых магазинах, так и в розничной продаже на рынках. Вдобавок, многие клубни содержали внешние дефекты, недопустимые по ГОСТу. Среди них самыми распространенными оказались остатки почвы, позеленение кожуры и ростки. Последние два свойственны для всего картофеля, оставшегося с прошлого года.

Роскачество изучило образцы на наличие тяжелых металлов и радионуклидов. В образцах ранних сортов из Пакистана и России был обнаружен кадмий, провоцирующий развитие рака. Эксперты сообщают, что это свидетельствует о загрязнении полей отходами металургических и нефтеперерабатывающих предприятий.

Накануне Роскачество опубликовало собственные рекомендации по выбору картофеля. Качество товара вполне можно определить по ряду внешних показателей.