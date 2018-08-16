Туристы из РФ назвали курорт-альтернативу Египту

Российский туристический оператор подвёл итоги социологического исследования относительно выбора курорта для отдыха.

Так, согласно данным HotLine Travel, ранее туристы из РФ предпочитали выбирать курорты на Красном море. Однако после того, как было наложено ограничение на полёты в воздушном пространстве, в качестве альтернативы Египту россияне выбирают Турцию - именно за курорты этой страны отдали свои голоса 14 процентов респондентов.

Ещё 4 государства набрали 9 процентов голосов - это Объединённые Арабские Эмираты, Таиланд, Доминикана и Куба, ещё 6 процентов путешественников выбрали Индию. Отмечается, что восточные направления, близкие к Египту, пользуются крайне никим спросом - вероятно, из-за того, что туристы из РФ предпочитают бюджетный отдых либо All inclusive.

Однако более половины респондентов рассказали, что заменить Египет другим курортом невозможно, и надеются, что вскоре появится возможность отдыха в Хургаде или Шарм-эль-Шейхе.