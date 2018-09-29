«Печальный рейтинг»: Россия получила второе место по числу смертей во время селфи

Оказалось, что из всех стран мира, больше всего во время селфи гибнут люди из Индии, России и США. С октября 2011 по ноябрь 2017 года во всем мире погибли 259 человек, пытающихся сделать снимок на фронтальную камеру.

Как стало известно, Россия попала в «печальный рейтинг» смертей от селфи. Издание Journal of Family Medicine and Primary Care опубликовало результаты исследования, в которых ученые подсчитали, сколько людей погибло в погоне за необычным снимком. По данным, Россия по числу смертей во время селфи получила второе место.

На первом месте оказалась Индия, там погибло больше всего людей. По информации, за период с 2011 по 2017 годы там от селфи умерли 159 человек. В России из-за снимков на фронтальную камеру погибли 16 человек, а в США – 14.

Эксперты также отметили, что семь из десяти погибших были мужчинами младше 30 лет. Этот факт весьма удивил ученых, ведь женщины гораздо чаще делают снимки. По мнению экспертов, мужчины стремятся сделать не просто «красивое» селфи, они рискуют жизнью, лишь бы показать свой героизм и бесстрашие. Ради эффектного селфи мужская половина населения готова забираться на скалы и крыши небоскреба, женщинам же для красивого снимка кажется достаточным удачной позы и красивого макияжа.

Авторы исследования призывают власти государств создать запрет на селфи в некоторых местах. Так, в туристических зонах с потенциальной опасность.. можно запретить делать снимки на фронтальную камеру, от чего люди станут внимательнее и не будут рисковать своими жизнями ради селфи. Чаще всего случаи смертельных исходов после снимков наблюдаются на водоемах, горных вершинах и зданиях-высотках.