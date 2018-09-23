Умер физик и лауреат Нобелевской премии Леон Ледерман, придумавший термин «частица бога»

Ученому было 96 лет, он умер в стенах дома престарелых. В 2015 году семье Леона Ледермана пришлось выставить на продажу его золотую медаль Нобелевской премии, так как деньги были нужны на его лечение.

Американский физик, придумавший термин «частица бога», скончался на 97-м году жизни. У Леона Ледермана была старческая деменция. Именно это заболевание дало осложнения, от которых умер физик. Еще 3 года назад родственники ученого продали медаль Нобелевского лауреата за 765 000 долларов. Эти деньги семья Леона Ледермана потратила на его лечение. Последние годы физик находился в доме престарелых, там же он и умер.

Физик Леон Ледерман, вместе со своими коллегами-учеными, получил Нобелевскую премию в 1988 году. Ученым отдали ценную награду за то, что они открыли один из типов частиц нейтрино (на сегодняшний день открыто лишь три типа).

Лауреат Нобелевской премии Леон Ледерман был не просто ученым. Он был популяризатором науки. Вместе с журналистом Диком Терези они издали книгу о Бозоне Хиггса. Ледерман придумал для частицы Стандартной модели Бозон Хиггса термин-определение, он стал называть ее «частицей бога» или «божьей частицей» не сразу. Изначально он хотел назвать ее «чертовой частицей», однако этот вариант не понравился редактору книги.