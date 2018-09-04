Милонов хочет запретить макияж и окрашивание волос школьницам

Спустя месяц после начала нового учебного года в Государственной думе РФ прозвучала новая инициатива, которая относится к учащимся.

Так, известный своими скандальными высказываниями депутат Виталий Милонов предложил запретить окрашивание волос школьницам. Также он считает, что девушки в школе не должны ходить с макияжем. Согласно письму политика министру просвещения Ольге Васильевой, в учебных учреждениях необходимо соблюдать этикет учащегося, который утверждается администрацией школы.

Он также отметил, что данные учреждения начинают превращаться в место, в котором школьники демонстрируют свои неформальные предпочтения в музыке и других культурных течениях, когда необходимо приобретать знания, хочет того присутствующий на занятиях или нет.

Кроме того, Милонов утверждает, что необходимо пересмотреть нормы общения учащихся между собой вследствие роста количества инцидентов агрессии и травли. Данный вопрос является весьма актуальным после резонансного случая в Перми, когда школьницу с розовым цветом волос не допустили к занятиям.

В итоге прокуратурой было возбуждено дело против директора заведения, отметив, что учреждение не имеет права регламентировать цвет и длину волос учащихся.