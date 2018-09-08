Проект «Школа без образовательных тупиков» поможет отстающим школам Москвы

Средние учебные заведения, которые занимают последние строчки городского рейтинга и не справляются с развитием общеобразовательного процесса, Департамент образования Москвы будет включать в инновационную программу «Школа без образовательных тупиков». Об этом рассказал в ходе еженедельной встречи с журналистами глава ведомства Исаак Калина, пишет «Губерния новая».

«Динамика образовательного процесса – крайне информативный показатель, которому наше ведомство уделяет пристальное внимание. Если мы видим, что школа находится в нижних позициях рейтинга и продолжает показывать негативную динамику, мы предлагаем заведению участие в программе «Школа без образовательных тупиков». Проект предполагает прямую работу специалистов «Московского городского методического центра» с преподавательским составом заведения. Кроме того, под эту программу муниципальный бюджет выделяет дополнительное финансирование», – отметил Калина.

По словам главы ведомства, для участия школы в проекте требуется выполнение двух условий – отсутствие в управленческой команде сотрудников, работающих в данном заведении более трех лет, а также проведение «тренировочного ЕГЭ» – независимой диагностики личных знаний учителей.











