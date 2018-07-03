РЖД планирует создание вагонов с капсулами вместо полок

Новый проект находится на рассмотрении. Не исключено, что в ближайшие несколько лет привычные полки заменят “пространства-трансформеры”.

В РЖД рассматривают возможность создания новых вагонов, которые будут оснащены капсульными пространствами-трансформерами.

Глава компании Олег Белозеров делится, что такие вагоны могут появиться уже в ближайшие несколько лет. Вагоны будут базироваться на общих и плацкартных, но их отличием станет появления индивидуального пространства, которое пассажир сможет регулировать исходя из своих предпочтений.

Вагоны будут оснащены розетками, wi-fi и повышенным комфортом.

Ожидается, что такие вагоны будут пользоваться популярностью у тех пассажиров, которые любят уединение, а также, такие вагоны поспособствуют легче переносить особо дальние поездки.

Также в РЖД не исключают возможность строительства нового вокзала по соседству с “Москва-Сити”. Помимо этого, планируется провести реконструкцию Курского и Павелецкого вокзалов.