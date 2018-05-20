В Шотландии продали самую дорогую в мире бутылки виски

Сегодня, 19:46 \\ Общество

Бутылка ушла с молотка в Эдинбурге. Ее стоимость превысила 1 млн долларов. 

 В Шотландии на аукционе Bonhams была продана самая дорогая в мире виски. 

Бутылка Macallan, которая была выпущена в 1986 обошлась ее покупателю в более чем 1,1 млн долларов. Стало известно, что всего по миру существует всего 12 бутылок данного виски. Есть предположение, что одна из них разбилась в Японии во время землетрясения 2011 года. Другая же, скорее всего, была выпита. 

Сообщается, что продавец приобрел заветную бутылку с самого завода 24 года назад. 

Как отмечают специалисты, 60-летний виски имеет большой интерес среди ценителей. Так, многие коллекционеры готовы ждать годами и отдавать большие деньги, чтобы получить эксклюзивный экземпляр. 

Напоминаем, что владелец сети алкогольных гипермаркетов «Красное & Белое» Сергей Студенников стал одним из представителей списка Bloomberg.

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Автор - Тереза Кёльн
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