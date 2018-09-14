Система распознавания лиц заменит билеты на электричку

Сегодня, 19:27 \\ Общество

В ближайшем времени в Москве запустят пропуск пассажиров в электрички по распознаванию лиц. О новой технологии сообщили в ЦППК. 

 
Пассажирская компания анонсировала нововведение на официальной странице в Twitter. Согласно сообщению, пассажиры смогут проходить через турникеты, не предъявляя проездные билеты. Технология работает благодаря биометрическим данным россиян, занесенным в единую базу. 
Разработка будет распознавать состояние проездного документа человека по изображению лица. Такое нововведение значительно упростит жизнь пассажирам, особенно в загруженные часы. 
Кроме этого, ЦППК представила еще одну технологию. Теперь при помощи мобильного устройства можно проверить исправность электропоезда. Система сообщит в депо, если обнаружит неисправность.

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Автор - Мария Ткаченко
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