Система распознавания лиц заменит билеты на электричку

В ближайшем времени в Москве запустят пропуск пассажиров в электрички по распознаванию лиц. О новой технологии сообщили в ЦППК.



Пассажирская компания анонсировала нововведение на официальной странице в Twitter. Согласно сообщению, пассажиры смогут проходить через турникеты, не предъявляя проездные билеты. Технология работает благодаря биометрическим данным россиян, занесенным в единую базу.

Разработка будет распознавать состояние проездного документа человека по изображению лица. Такое нововведение значительно упростит жизнь пассажирам, особенно в загруженные часы.

Кроме этого, ЦППК представила еще одну технологию. Теперь при помощи мобильного устройства можно проверить исправность электропоезда. Система сообщит в депо, если обнаружит неисправность.