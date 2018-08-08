Суд решил, что дольщики ЖК «Квартал Триумфальный» могут требовать у застройщика свои квартиры

Резонансное противостояние между дольщиками и девелопером «ФЦСР» получило новое развитие. Первого октября Девятым арбитражным апелляционным судом Москвы было решено, что «ФЦСР» является застройщиком ЖК «Квартал Триумфальный» и принято решение о применении параграфа 7 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Благодаря этому, дольщики получили законное право быть включенными в реестр требований кредиторов о передаче квартир. Об этом сообщает РИА ФАН. Реагируя на ситуацию, временный управляющий «ФЦСР» Е.Удовиченко подчеркнула, что применение седьмого параграфа помешает попыткам искать причины, чтобы отложить рассмотрение требований дольщиков. Ранее она провела анализ деятельности девелопера, установив, что он не имеет возможности рассчитаться по своим обязательствам. Госпожа Удовиченко также обнаружила признаки преднамеренного банкротства ЗАО «ФЦСР».

Нежелание «ФЦСР» идти навстречу дольщикам и попытка затянуть процесс банкротства компании объясняются намерениями ее руководства вывести активы. Теперь люди рассчитывают, что определение их статуса, как дольщиков, ускорит решение дела в их пользу. Они надеются на смену застройщика и достройку объекта.







