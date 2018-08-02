Стало известно, что больше всего раздражает пассажиров во время полета

Большинство авиапассажиров что-то раздражает во время полета.

Онлайн-сервис для путешествий провел социологический вопрос, касаемый раздражающих веще во время перелета.

В данном опросе приняло участие около 5 тысяч путешественников. Как выяснилось, 87% опрошенных имеют какие-либо претензии во время полета, 13% пассажиров призналось, что их мало что беспокоит.

Лидером среди раздражителей для авиапассажиров является тесное пространство между рядами, за этот пункт проголосовали 27%. Чуть меньше путешественников раздражает детский плач (21%). И на третьем месте расположились пассажиры, которые слишком сильно откидывают спинку сидения, так считают 16% опрошенных.

Меньше пассажиров бесит, когда сосед занимает общий подлокотник, многие считают это нарушением личного пространства.

И меньше всего пассажиры обращают внимание на пьяных или буйных пассажиров, отвратительная еда или ее отсутствие и некомфортную температуру на борту.

Российские авиакомпании признались, что рост стоимости за перелет вызван повышением стоимости топлива. Отмечается, что компании начали нести убытки, совершая международные перелеты.