Стало известно, что больше всего раздражает пассажиров во время полета

Сегодня, 19:12 \\ Общество

Большинство авиапассажиров что-то раздражает во время полета. 

 Онлайн-сервис для путешествий провел социологический вопрос, касаемый раздражающих веще во время перелета. 

В данном опросе приняло участие около 5 тысяч путешественников. Как выяснилось, 87% опрошенных имеют какие-либо претензии во время полета, 13% пассажиров призналось, что их мало что беспокоит. 

Лидером среди раздражителей для авиапассажиров является тесное пространство между рядами, за этот пункт проголосовали 27%. Чуть меньше путешественников раздражает детский плач (21%). И на третьем месте расположились пассажиры, которые слишком сильно откидывают спинку сидения, так считают 16% опрошенных. 

Меньше пассажиров бесит, когда сосед занимает общий подлокотник, многие считают это нарушением личного пространства. 

И меньше всего пассажиры обращают внимание на пьяных или буйных пассажиров, отвратительная еда или ее отсутствие и некомфортную температуру на борту. 

Российские авиакомпании признались, что рост стоимости за перелет вызван повышением стоимости топлива. Отмечается, что компании начали нести убытки, совершая международные перелеты.

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Автор - Тереза Кёльн
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