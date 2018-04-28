“Сталкер” Тарковского снова появится в российском прокате

Сегодня, 13:58 \\ Общество

Фильм, ставший классикой, снова смогут увидеть на больших киноэкранах. После реставрации картина может получить новых фанатов. 

 “Искусство кино” и “Мосфильм” объявили о показе отреставрированной версии фильма “Сталкер”, снятого известным российским режиссером Андреем Тарковским. 

Впервые картина увидела свет еще 1979 году, а в 1980 стала призером на Каннском фестивале. 

Стало известно, что первый показ обновленной версии пройдет 23 октября в “Каро Октябрь” в Москве. Отмечается, что список городов и кинотеатров будет постоянно пополняться и расширяться. 

Напоминаем, что фильм “Сталкер” снят по мотивам известного произведения братьев Стругацких “Пикник на обочине”. Данная книга, а позднее, и сам фильм породили новое направление в культуре. Тема сталкерства стала набирать популярность в компьютерных играх и книгах. 

Как отмечают в “Искусстве кино”, “Сталкер” уже стал классикой, и обновленная версия поможет привлечь больше молодых фанатов культуры. 

Напоминаем, что звезду сериала “Глухарь” Михаила Фатеева задержали по подозрению в растлении малолетних.

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Автор - Тереза Кёльн
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