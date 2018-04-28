“Сталкер” Тарковского снова появится в российском прокате

Фильм, ставший классикой, снова смогут увидеть на больших киноэкранах. После реставрации картина может получить новых фанатов.

“Искусство кино” и “Мосфильм” объявили о показе отреставрированной версии фильма “Сталкер”, снятого известным российским режиссером Андреем Тарковским.

Впервые картина увидела свет еще 1979 году, а в 1980 стала призером на Каннском фестивале.

Стало известно, что первый показ обновленной версии пройдет 23 октября в “Каро Октябрь” в Москве. Отмечается, что список городов и кинотеатров будет постоянно пополняться и расширяться.

Напоминаем, что фильм “Сталкер” снят по мотивам известного произведения братьев Стругацких “Пикник на обочине”. Данная книга, а позднее, и сам фильм породили новое направление в культуре. Тема сталкерства стала набирать популярность в компьютерных играх и книгах.

Как отмечают в “Искусстве кино”, “Сталкер” уже стал классикой, и обновленная версия поможет привлечь больше молодых фанатов культуры.

Напоминаем, что звезду сериала “Глухарь” Михаила Фатеева задержали по подозрению в растлении малолетних.